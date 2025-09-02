زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة حلبجة بإقليم كردستان دون خسائر

قياس قوة أحد الزلازل

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الثلاثاء ان هزة أرضية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر ضربت محافظة (حلبجة) باقليم كردستان شمالي العراق دون وقوع خسائر.

وقالت الهيئة العامة للأجواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة للوزارة في بيان ان المراصد الزلزالية سجلت وقوع هزة ارضية بقوة أربع درجات في محافظة (حلبجة) صباح اليوم حيث شعر بها المواطنون هناك دون وقوع خسائر.

وأضافت ان العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال يوليو الماضي بلغ 38 هزة أرضية منها 17 هزة داخل العراق وفقا لتقرير الهيئة الشهري.

وتركز النشاط الزلزالي بشكل واضح في داخل العراق في كل من محافظات (السليمانية) و(دهوك) و(أربيل).