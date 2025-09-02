مركز العجيري: خسوف كلي للقمر الأحد المقبل يشاهد في مختلف مناطق الكويت

خسوف سابق للقمر في الكويت

قال مدير مركز العجيري العلمي يوسف العجيري اليوم الثلاثاء إن ظاهرة الخسوف الكلي للقمر التي تشهدها سماء الكويت يوم الأحد المقبل إحدى الظواهر الفلكية النادرة وتعد الثانية هذا العام.

وأضاف العجيري لوكالة الأنباء الكوتيية (كونا) أن ندرة هذه الظاهرة تعود إلى دخول القمر كاملا في ظل الأرض ليظهر بلون أحمر نحاسي يعرف بـ(القمر الدموي) وسيكون المشهد مرئيا بوضوح من مختلف مناطق البلاد من بدايته حتى نهايته.

وذكر أن الظاهرة سيتمكن الجميع من مشاهدتها بوضوح في سماء الكويت في السواحل والمناطق المفتوحة شرقا ويمكن رؤيتها بالعين المجردة دون أي خطر على الإبصار أو من خلال التلسكوب أو المنظار.

وبين أن المركز سيرصد الظاهرة خلال مشاركته في فعالية خاصة لرصد (الخسوف الكلي) يوم الأحد وينظمها قسم الفيزياء بجامعة الكويت بالتعاون مع المركز تحت مظلة مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء وجهات أخرى ليتمكن محبو الفلك من رصدها.

وأوضح أن الفعالية ستكون بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية والطلبة والمهتمين مشيرا إلى أنها ستبدأ الساعة السادسة مساء وتمتد حتى العاشرة والنصف مساء الأحد.

ولفت إلى حرص المركز على استهداف فئة الأطفال والمهتمين بعلوم الفضاء من خلال تخصيص موقع لرصد الظاهرة والحديث عنها من قبل مختصين في المركز والجهات المشاركة.