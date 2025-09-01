“الصحة” تترأس ورشة عمل خليجية حول الابتكار والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي

وزارة الصحة

شاركت وزارة الصحة الكويتية في ورشة عمل خليجية بعنوان (الابتكار والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي) ترأسها الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية بالوزارة الدكتور هشام كلندر إذ تتولى دولة الكويت الرئاسة الحالية لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن الورشة التي عقدت اليوم الإثنين (عن بعد) بمشاركة وزارات الصحة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي جاءت في إطار جهود الأمانة العامة للمجلس لتعزيز التكامل الصحي وتطوير الخدمات الطبية باستخدام أحدث التقنيات.

وبحسب البيان أكد الدكتور هشام كلندر في كلمته أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الصحية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز التعاون الخليجي المشترك.

وأشاد كلندر بالدور المحوري للأمانة العامة لمجلس التعاون في تنظيم مثل هذه الورش والبرامج التدريبية التي تمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات وتعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال الصحي.

ووفق البيان أبرز الوفد الكويتي الدور الرائد الذي تضطلع به الدولة في مجال تبني الابتكار الطبي من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرد على استفسارات المرضى وشرح نتائج الفحوصات الطبية ومناقشة الوصفات العلاجية والمساعدة في اختيار التخصص المناسب لحالتهم الصحية.

وتضمن برنامج الورشة عرض أبرز التجارب الوطنية لدول مجلس التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي الصحي وتسليط الضوء على التطبيقات الحديثة في خدمة المرضى وتسهيل وصولهم إلى المعلومات الصحية الموثوقة إلى جانب مناقشة أحدث الممارسات التشخيصية والعلاجية باستخدام هذه التقنيات المتقدمة.