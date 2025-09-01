النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يستقبل السفير العراقي بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يستقبل السفير العراقي

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في مكتبه اليوم الاثنين سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف أشاد بما بذله السفير الصافي خلال فترة عمله في الكويت من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

وأضاف البيان أن اللقاء جاء تأكيدا على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق حيث جرى خلاله استعراض مسيرة التعاون المثمرة بين وزارتي الداخلية في البلدين وسبل مواصلة التنسيق المشترك بما يعزز دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أعرب السفير الصافي وفق البيان عن بالغ شكره وتقديره لما حظي به من تعاون وحفاوة من دولة الكويت وقيادتها خلال فترة عمله متمنيا للكويت المزيد من التقدم والازدهار.