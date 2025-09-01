وزير الصحة يدشن المرحلة التشغيلية الثالثة لوحدة العناية المركزة للأطفال والمطبخ المركزي في مستشفى الأميري

وزير الصحة الدكتور احمد العوضي يتفقد وحدة العناية المركزة للاطفال في المستشفى الاميري

دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي المرحلة التشغيلية الثالثة من وحدة العناية المركزة للأطفال إلى جانب افتتاح المطبخ المركزي الجديد في مستشفى الأميري في خطوة رائدة تعكس التزام الوزارة بالارتقاء بالخدمات الصحية المتخصصة والبنى التحتية التشغيلية.

وأكد وزير الصحة في كلمته عقب التدشين اليوم الاثنين أن تدشين المرحلة الثالثة من وحدة العناية المركزة للأطفال يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية التخصصية ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الحرجة للأطفال الأقل من 14 عام وتوسيع الطاقة الاستيعابية بما يلبي الاحتياجات المتزايدة.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على ضمان استمرارية الرعاية المتقدمة على مدار الساعة وتقليل معدلات المضاعفات عبر التدخل السريع والفعال.

وأوضح أن المطبخ المركزي يشكل نقلة نوعية في تعزيز خدمات التغذية المقدمة للمرضى والمراجعين حيث يواكب توجهات الوزارة في رفع كفاءة القطاع الصحي وتطوير بيئته التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد أن مضاعفة القدرة الإنتاجية إلى أكثر من ضعفين يعكس التزام الوزارة والمستشفى بتقديم خدمات غذائية وصحية عالية الجودة تدعم الرؤية الشاملة لتعزيز جودة الرعاية الصحية ورضا المرضى.

بدوره قال الوكيل المساعد للشؤون الهندسية إبراهيم النهام إن المشروعين يمثلان إنجازا نوعيا لقطاع الشؤون الهندسية مشيرا إلى أن العمل على تطوير وحدة العناية المركزة للأطفال جاء على مراحل بدأت من أربع أسرة في المرحلة الأولى وصولا إلى 15 سريرا مجهزة بأحدث الأجهزة في المرحلة الحالية.

ولفت إلى أن المطبخ المركزي شهد أكبر عملية تجديد منذ عام 1992 وتم تزويده بأحدث المعدات والتقنيات العالمية بما يعزز كفاءة الخدمة ويرفع القدرة الإنتاجية بنسبة 114 في المئة.