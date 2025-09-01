صادرات الكويت النفطية لليابان تتراجع 1% في يوليو الماضي

خزانات نفط في ميناء تجارية يابانية

أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين تراجع الصادرات الكويتية من النفط الخام إلى اليابان بنسبة 1 في المئة في شهر يوليو الماضي مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 93ر4 مليون برميل أي بمعدل يومي يبلغ 159 ألف برميل مسجلة رابع انخفاض شهري على التوالي.

وذكرت (وكالة الموارد الطبيعية والطاقة) اليابانية في تقرير أولي أن الكويت جاءت في المرتبة الرابعة بين موردي النفط لليابان خلال يوليو الماضي بحصة بلغت 8ر7 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقابل 9ر7 في المئة في يوليو عام 2024.

وأوضح التقرير أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام انخفض بنسبة 3ر0 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 03ر2 مليون برميل يوميا مسجلا انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.

وأشار إلى أن واردات اليابان النفطية من الشرق الأوسط شكلت 6ر87 بالمئة من إجمالي الواردات بانخفاض قدره 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

ولفت إلى أن الإمارات حافظت على صدارة ترتيب موردي النفط لليابان خلال يوليو الماضي على الرغم من انخفاض وارداتها بنسبة 8ر12 في المئة عن العام السابق لتصل إلى 872 ألف برميل يوميا تلتها السعودية ب 702 ألف برميل يوميا بانخفاض نسبته 5ر3 في المئة.

بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة ب 191 ألف برميل يوميا ثم قطر في المركز الخامس ب 47 ألف برميل يوميا.

يذكر أن اليابان تعد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.