“التجارة” تدشن الربط الإلكتروني مع “الصحة” لتسهيل تراخيص أنشطة الرقابة الدوائية والغذائية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد تدشين خدمة الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ممثلة في قطاع الرقابة الدوائية والغذائية في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي.

وأضافت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تسهيل إصدار وتجديد تراخيص أنشطة قطاع الرقابة الدوائية والغذائية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات الورقية وتخفيف الأعباء على أصحاب الأعمال والمبادرين.

وأكدت أن الربط الإلكتروني يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال تعزيز التكامل بين الجهات المعنية ودعم بيئة أعمال أكثر شفافية وفعالية.