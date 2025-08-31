السكنية: الكويت تستضيف المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني الاربعاء والخميس المقبلين

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأحد عن استضافة الكويت للمؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني في الفترة من 3 الى 4 سبتمبر المقبل تحت عنوان (اسكان مستدام) بمشاركة خليجية رفيعة المستوى.

وأعرب نائب مدير عام المؤسسة لشؤون العلاقات العامة والتطوير ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر عمر الرويح في تصريح صحفي عن تطلع المؤسسة من خلال هذا المؤتمر الى وضع بصمة مميزة في مجال الإسكان الخليجي وتوفير منصة مشتركة يتم من خلالها الإعلان عن الشراكات الخليجية الحكومية مع القطاع الخاص في شأن التعمير والبناء.

وأوضح الرويح أن جدول الجلسات النقاشية في اليوم الأول ستبحث تجارب دول الخليج حول الإسكان المستدام ويتحاور فيها كبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون إلى جانب جلسة أخرى حول الاستدامة والمدن الذكية إلى جانب جلسة ثالثة لمناقشة فرص وتحديات الاستثمار العقاري.

وعن جلسات اليوم الثاني لفت الرويح إلى أنها ستشمل الحديث حول التقنيات الرقمية وتأثيرها على تطوير العقار تليها جلسة أخرى بعنوان تصميم الوحدات السكنية.

وأضاف أنه سيتم على هامش المؤتمر عقد سلسلة من الحلقات النقاشية تتناول أبرز الموضوعات ذات الاهتمام الخليجي المشترك في شأن الرعاية الإسكانية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التقنيات الذكية في مجال البنية التحتية والمدن.

وأشار الرويح إلى أن المؤسسة ودول مجلس التعاون ستشارك في معرض إسكاني ينعقد بالتوازي مع انعقاد المؤتمر إلى جانب مجموعة من شركات القطاع الخاص المحلية والخليجية والدولية العاملة في مجال التطوير العقاري والاستثمار بهدف توحيد الأهداف وتحقيق الشراكات المرجوة منها.