الداخلية: ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة المحولات والكيابل الحكومية

وزارة الداخلية

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلةً بقطاع الأمن الجنائي للحد من الجريمة وضبط الخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مباحث محافظة العاصمة مكتب مباحث جابر الأحمد، من ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة المحولات والكيابل الحكومية.

وبعد متابعة مكثفة وتحريات موسعة، تمكن رجال المباحث يوم الاثنين الموافق 2025/08/25 من رصد المتهم الرئيسي متلبسا بالجرم المشهود في منطقة جليب الشيوخ أثناء قيامه بنقل وتخزين كيابل حكومية، حيث تم ضبطه متلبسًا وبحوزته كميات كبيرة من المضبوطات.

كما أسفرت الجهود عن ضبط عدد من المتهمين الآخرين من الجنسية البنغلاديشية والهندية الذين أقروا بتورطهم في عمليات السرقة والشراء، وأفادوا بأن العملية تتم بعلم ومشاركة المواطن صاحب المنزل الذي جرى التخزين فيه، والذي أقر بدوره بذلك، حيث كانوا يتقاسمون الأرباح فيما بينهم، وتم العثور داخل الموقع على كميات كبيرة من الكيابل الحكومية المسروقة.

وبمواصلة التحريات، تم ضبط مجموعة أخرى من العمال يتبعون لشركة متعاقدة مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أثناء تحميلهم كيابل مسروقة على مركبة حكومية تعود ملكيتها لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، حيث اعترفوا بأنهم يستغلون عملهم الرسمي لسرقة بقايا الكيابل وعدم تسليمها للوزارة، ويقومون ببيعها للمتهم الأول.

كما أرشد المتهمون إلى مخزن آخر يُعد للمشتري الرئيسي للكيابل المسروقة، حيث تم ضبطه ومعه كميات كبيرة من الكيابل، وأقر بشرائها رغم علمه بأنها مسروقة. وقد تبين أن وزن الكيابل المضبوطة يتجاوز الطن.

وأكدت وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.