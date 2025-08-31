الداخلية: القرعة العلنية لدورة الطلبة ضباط الاختصاص الـ33 تسفر عن ترشيح 150 و50 للاحتياط

القرعة العلنية لدورة الطلبة ضباط الاختصاص أسفرت عن ترشيح 150 متقدما و50 كقائمة للاحتياط

أجرت وزارة الداخلية اليوم الأحد القرعة العلنية للطلبة ضباط الاختصاص الدفعة 33 تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وأسفرت عن ترشيح 150 متقدما و50 كقائمة احتياط.

وجرت مراسم القرعة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بحضور وكيل الوزارة بالتكليف اللواء علي العدواني وعدد من القيادات الأمنية بالوزارة.

وقدم مساعد مدير إدارة التسجيل والقبول في الأكاديمية العقيد محمد المطيري شرحا قبيل انطلاق القرعة أوضح خلاله أن عدد المتقدمين عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) بلغ 2084 من مختلف التخصصات مبينا أنه بعد العمليات الأولية للفرز ومراجعة الطلبات استوفى 957 متقدما الشروط الأساسية.

وأضاف العقيد المطيري أن المتقدمين خضعوا لمراحل تقييمية بدقة وانضباط شملت اختبار القدرات والثقافة العامة واختبار اللياقة البدنية وذلك توافقا مع متطلبات العمل الأمني والعسكري.

وأوضح أن المقابلات الشخصية أجريت بإشراف مباشر من اللواء العدواني وبمشاركة لجنة مختصة للتأكد من جاهزية المتقدمين من الناحية الأمنية والسلوكية والمهنية.

وبين أن عدد المتأهلين للقرعة عقب اجراء المراحل التقييمية بلغ 806 مشيرا إلى أن احتياج الوزارة لهذه الدفعة هو 150 اضافة إلى 50 مقعدا احتياطيا.

وعقب القرعة هنأ اللواء العدواني المترشحين متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية ونقل اليهم تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مؤكدا حرص القيادة على دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها في مختلف التخصصات الأمنية.