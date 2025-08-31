إقلاع الطائرة السادسة من الجسر الجوي الكويتي الثاني محملة بـ10 أطنان مساعدات غذائية إلى غزة

الجهات الرسمية المشاركة بالطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الثاني إلى الاشقاء في غزة

أقلعت اليوم الأحد الطائرة السادسة من الجسر الجوي الكويتي الثاني لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة محملة بعشرة أطنان من المساعدات الغذائية وذلك استكمالا للحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم).

وتأتي هذه الرحلة المتجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر ضمن حملة (فزعة لغزة) بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن الجمعية تواصل إرسال قوافل الدعم الإنساني والإغاثي إلى قطاع غزة التزاما بالتوجيهات السامية وتلبية للاحتياجات الأساسية الملحة مؤكدا أن هذه الجهود تعكس موقف البلاد الراسخ في دعم العمل الإنساني.

وأوضح المغامس أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع وزارات الخارجية والدفاع والشؤون الاجتماعية لضمان استمرار تدفق المساعدات الغذائية إلى الأشقاء في غزة لاسيما مع تفاقم الأزمة الإنسانية وضعف وصول الإمدادات.

وذكر أن (الهلال الأحمر الكويتي) تولت تجهيز شحنة المساعدات المقدمة من جمعية (بلد الخير) الكويتية بما يلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية ويجسد تلاحم المؤسسات الرسمية والأهلية في البلاد مثمنا جهود وزارات الدفاع والخارجية والشؤون وسفارة الكويت في مصر في تسهيل الإجراءات اللوجستية لضمان وصول المساعدات في أقرب وقت ممكن.

وأشاد بالتعاون المثمر مع جمعية الهلال الأحمر المصري الذي أسفر عن دخول ثلاث شاحنات يوم الخميس الماضي في أولى دفعات المساعدات الكويتية للقطاع عبر معبر (كرم أبو سالم) مبينا أن العمل جار لإدخال المزيد من الشاحنات لا سيما وسط الظروف القاسية في القطاع.

وأشار إلى أن دخول المساعدات خطوة مهمة نحو فتح الطرق أمام إدخال المزيد من الشحنات الغذائية العاجلة للإسهام في سد النقص الحاد في المواد الأساسية والتخفيف من معاناة الآلاف من الأسر الفلسطينية.