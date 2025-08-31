الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية في جنوب لبنان

دخان بسبب قصف على جنوب لبنان

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن صباح اليوم الأحد سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة إن الغارات طاولت منطقة (علي الطاهر) و(خراج بلدتي كفرتبنيت) و(النبطية الفوقا) ما أدى إلى اهتزاز المنازل المجاورة بفعل قوة الانفجارات وأضافت أن صاروخا سقط على طريق في بلدة (ميفدون) دون أن ينفجر.

كما أشارت الوكالة إلى أن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي كانت قد استهدفت بعيد منتصف الليلة الماضية منزلا في بلدة (عيتا الشعب) الحدودية من دون تسجيل إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف بلدات وسيارات ودراجات نارية في عدد من مناطق الجنوب على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية باستثناء بعض النقاط الحدودية.