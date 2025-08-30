هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب ولاية تبسة شرقي الجزائر

قياس قوة أحد الزلازل

ضربت هزة أرضية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر ولاية (تبسة) أقصى شرقي الجزائر دون تسجيل إصابات أو خسائر حتى الآن.

وأفاد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان أن الهزة الأرضية تم تسجيلها في حدود الساعة الخامسة و36 دقيقة من مساء اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) موضحا أن مركزها كان على بعد سبعة كيلومترات جنوب شرق منطقة (نقرين) بالولاية.

من جهتها أعلنت مديرية الحماية المدنية في (تبسة) في بيان إجراء وحداتها عمليات استطلاع بالمنطقة وبعض المناطق الحدودية للولايات المجاورة مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر حتى الآن.

يذكر أن نفس الولاية كانت قد شهدت في ال17 من الشهر الجاري هزة أرضية قوية بلغت شدتها 8ر5 درجات على مقياس ريختر متبوعة بهزة ارتدادية بقوة 7ر4 درجات.