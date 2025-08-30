أمين عام مجلس التعاون يرحب بإدانة وزراء خارجية أوروبيين الهجوم الأخير على قطاع غزة

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت بالبيان الصادر عن وزراء خارجية أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا الذي أدان هجوم الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وإعلان قوات الاحتلال عن وجود دائم في مدينة غزة.

وشدد البديوي في بيان صحفي على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بجميع دوله ومؤسساته بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإيقاف الانتهاكات الخطرة والوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال إن هذه الانتهاكات تؤكد خرق قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع القوانين والمعاهدات الدولية والأممية التي أقرها المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

وجدد البديوي التأكيد على الموقف الثابت والدائم لمجلس التعاون الخليجي في التصدي لهذه الانتهاكات ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.