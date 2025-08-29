الاحتلال يعلن مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة”

قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الجمعة مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة” في وقت يستعد للسيطرة على كبرى مدن القطاع بعد نحو عامين على اندلاع الحرب بين الاحتلال وحركة حماس.

وجاء في بيان نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية أفيخاي أدرعي على “إكس”، “ابتداء من اليوم (الجمعة) في تمام الساعة 10:00 (07:00 ت غ) لا تشمل حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية منطقة مدينة غزة والتي ستعتبر منطقة قتال خطيرة”، وذلك إلى إشارة إلى الهدن التي تطبق في مناطق محددة يوميا لتسهيل توزيع المساعدات.

وأكد جيش الاحتلال أن قواته بدأت العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة.

وفي نهاية تموز/يوليو، أعلن جيش الاحتلال “تعليقا تكتيكيا محليا” يوميا للأنشطة العسكرية في مدينة غزة ومناطق أخرى من القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر، وذلك “للسماح بمرور آمن لقوافل الأمم المتحدة” والمنظمات غير الحكومية.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني في غزة الجمعة عن استشهاد 33 شخصا في القطاع منذ الفجر.

وعلى الرغم من تزايد الضغوط الدولية والمحلية على الاحتلال لإنهاء الحرب، أعلن الجيش الخميس أنّ قواته “تواصل عملياتها” في جميع أنحاء قطاع غزة.

والأربعاء، أكد أن إخلاء مدينة غزة من سكانها “أمر لا مفر منه” بعدما أقرت حكومة الاحتلال في وقت سابق من آب/أغسطس خطة للسيطرة عليها.