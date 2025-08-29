اعتقال عنصري إطفاء أثناء حريق في ولاية واشنطن بتهمة الإقامة بشكل غير قانوني

رجال إطفاء أثناء مكافحة حريق في ولاية واشنطن

أوقف عناصر دورية لضبط الحدود عنصري إطفاء كانا يكافحان حريق غابات اندلع في الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد مسؤولو الهجرة الخميس.

واحتجز عناصر فدراليون فرقا تابعة لمقاولي إطفاء متعاقدين لعدة ساعات الأربعاء بينما كانت تستعد للعمل على إخماد حريق امتد على مساحة 3600 هكتار في ولاية واشنطن، بحسب ما ذكرت تقارير.

وأوقف عناصر الدورية أفراد الفرق البالغ عددهم 44 شخصا وطلبوا منهم هوياتهم، بحسب ما أفاد عناصر إطفاء صحيفة “سياتل تايمز”، مشيرين إلى أنهم مُنعوا من تصوير ما يحدث.

وقال عنصر إطفاء لم يكشف عن هويته للصحيفة “نخاطر بحياتنا من أجل إنقاذ السكان.. وهكذا يعاملوننا”.

وذكرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بأن عناصر حرس الحدود كانوا في المكان بناء على طلب قوات في الجيش أرادت التحقق من صحة الأسماء التي قدمها المقاولون في قوائمهم.

وأفاد بيان الهيئة الخميس بأنه “اكتُشف وجود عدة فروقات وأن شخصين (ضمن إحدى الفرق) كانا متواجدين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، سبق وصدر أمر بترحيل أحدهما”.

وأضافت بأنه تم اعتقال الشخصين، بينما أُخرج البقية وعددهم 42 من الأراضي الفدرالية بعد “إلغاء للعقد” عقب تحقيق جنائي.

وأكدت بأن العملية “لم تؤثر على عمليات مكافحة الحرائق والاستجابة لأي حريق في المنطقة، ولم تشكل أي خطر للسكان في المنطقة المحيطة”.

ولا تجري سلطات الهجرة عمليات من هذا النوع عادة في المناطق التي تشهد كوارث طبيعية أو حالات طوارئ.

لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تعهّد في حملته الانتخابية تنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، تصعّد تحركها ضد الهجرة غير النظامية منفّذة عمليات توقيف واسعة النطاق، عادة في المناطق التي يحكمها الديموقراطيون، وهو ما أثار امتعاض السكان ومسؤولين محليين.

وقال حاكم ولاية واشنطن الديموقراطي بوب فيرغسون إنه يسعى للحصول على تفاصيل عن العملية.

وقال على الشبكات الاجتماعية “أشعر بقلق بالغ حيال هذا الوضع المرتبط بشخصين يساعدان في إخماد حرائق في ولاية واشنطن”.

وأضاف “وجّهت فريقي للحصول على مزيد من المعلومات بشأن ما حصل”.

اندلع الحريق في تموز/يوليو جراء نشاط بشري من نوع ما، بحسب ما تظهر المعلومات الرسمية. وتمّت السيطرة على 13 في المئة منه فحسب.