لجنة التظلمات: حريصون على نظر كل تظلم على حدة وإعداد التوصيات اللازمة بشأنه

رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة لمجلس الوزراء المستشار علي الضبيبي

أكد رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة لمجلس الوزراء المستشار علي الضبيبي اليوم الخميس الحرص على نظر كل تظلم من سحب الجنسية على حدة وبحثه ودراسته وإعداد التوصيات اللازمة بشأنه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.

وقال المستشار الضبيبي في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (اكس) ان اللجنة عقدت اجتماعها الدوري وهو استمرار لاجتماعاتها السابقة التي يتم فيها النظر بكل تظلم مقدم عبر النظام الالكتروني وينظر التظلم كلا على حدة بشكل سري.

وأضاف ان اللجنة تقوم أيضا بتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وبين ان عمل اللجنة لا يقتصر على الاجتماعات الأسبوعية فقط فهناك أمانة سر بها عاملون يقومون بمتابعة جميع التظلمات المقدمة خلال الأسبوع وتفريغ البيانات كاملة وإعداد الدراسات القانونية الخاصة بها تمهيدا لرفعها إلى اللجنة للتصويت عليها في الجلسات.

وأكد استمرار اللجنة بتلقي التظلمات على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية.

وأوضح ان “من سحبت منهم الجنسية والتي حصلوا عليها طبقا للمادة الثامنة من مرسوم قانون الجنسية يجب عليهم قبل تاريخ 31 أغسطس الحالي تقديم ما يفيد استرداد جنسيتهم الأصلية وحصولهم على جواز سفر من الدولة التي كانوا يتمتعون بجنسيتها حتى يتم استمرارية تمتعهم بكافة المزايا التي أقرها مجلس الوزراء”.

وأضاف انه “إذا تقدموا بالإجراءات ولم يتم الحصول على جواز السفر فالحد الأدنى هو تقديم ما يفيد الجدية في تقديم الحصول على جواز السفر” مشددا على أن ذلك لا يحول دون استمرار اللجنة بتلقي التظلم ومن ثم دراسته وإعداد التوصيات اللازمة بشأنه.