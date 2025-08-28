سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والصين

سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يترأس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والصين

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وبحث الاجتماع (24) آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية إضافة إلى التعاون في مجالات البيئة وبرامج التشجير ومكافحة التصحر.

وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة تقييم أثر المشاريع التنموية المستقبلية على المستويات الاقتصادية والبيئية في البلاد وقياس مدى تحقيق المشاريع التنموية الكبرى لأهدافها في المرحلة الراهنة واستمرار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عند الحاجة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من التعاون بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.

وأشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات إلى أن اجتماع اليوم تركز على تقييم أداء الشركات الصينية الحكومية المكلفة وخطوات الجهات الكويتية الحكومية المعنية المتخذة لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وذلك عبر القنوات الدبلوماسية مع الحكومة الصينية المتعلقة في دفع التعاون الثنائي القائم لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك عبدالله الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.