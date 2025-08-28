الداخلية: السماح باستئناف عمل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية أول سبتمبر

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة السماح باستئناف عمل الدراجات الآلية التابعة لشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر المقبل بعد توقفه خلال فترة الصيف.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إنه بموجب القرار يسمح لهذه الدراجات بمزاولة نشاطها داخل المناطق خلال الفترة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 مساء مع الاستمرار في منع سيرها على الطرق السريعة والدائرية.

وأكدت أن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية مشيرة إلى أن إيقاف عمل الدراجات خلال فترة الصيف كان بدافع إنساني وحرصا على سلامة العاملين في أوقات ارتفاع درجات الحرارة.