سفارة الكويت لدى سنغافورة تهيب بالمواطنين الكويتيين ضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين السنغافورية

وزارة الخارجية

أهابت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية سنغافورة بالمواطنين الكويتيين الذين يرغبون في زيارة سنغافورة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين السنغافورية ومنها عدم استخدام أو اقتناء أو استيراد السجائر الإلكترونية.

وأكدت السفارة في بيان لها اليوم الخميس بهذا الشأن أن سنغافورة تفرض عقوبات تشمل غرامات مالية وقد تصل بعض العقوبات إلى المحاكمة والسجن.

وإذ شددت على ضرورة الالتزام التام بالقوانين السنغافورية المحلية فقد دعت السفارة جميع المواطنين إلى تجنب حمل أو استخدام السجائر الإلكترونية بأي شكل من الأشكال.