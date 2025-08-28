أوكرانيا تقول إن روسيا أطلقت 629 طائرة مسيّرة وصاروخا خلال الليل

العاصمة الأوكرانية كييف

أطلقت روسيا 629 طائرة مسيّرة وصاروخا على أوكرانيا ليل الأربعاء الخميس، في عدد هو الثاني من حيث الحجم في هجوم واحد منذ اندلاع الحرب، بحسب ما أفادت القوات الجوية في كييف حيث أدى الهجوم الى مقتل ثمانية أشخاص.

وأوضحت القوات الجوية أن موسكو أطلقت 598 مسيّرة و31 صاروخا من بينها اثنان من طراز كينجال الفرط صوتي وتسعة صواريخ بالستية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا أن مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف تعرض لأضرار جراء الهجوم الجوي الروسي الذي طال العاصمة الأوكرانية ليل الأربعاء الخميس.

وندد كوستا في منشور على منصة إكس بـ”ليلة جديدة من الهجومات الصاروخية الروسية القاتلة على أوكرانيا”، مبديا تعاطفه مع “الضحايا الأوكرانيين وأيضا أفراد بعثة الاتحاد الأوروبي التي تضرر مبناها في هذه الضربة الروسية المتعمدة”. وشدد على أن التكتل “لن يخضع للترهيب. العدوان الروسي لن يؤدي سوى لزيادة عزيمتنا للوقوف بجانب أوكرانيا وشعبها”.