حماس تتهم واشنطن بالانحياز للاحتلال قبل اجتماع في البيت الأبيض بشأن غزة

عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق
الشرق الاوسط
نُشر :
س
س

اتهمت حركة حماس الإدارة الأميركية بالانحياز للاحتلال، قبيل اجتماع يعقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء في البيت الأبيض لبحث ما سيحدث في اليوم التالي لانتهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو عامين.

وعبر القيادي في الحركة عزت الرشق في بيان صحافي عن استغراب الحركة لتصريحات أدلى بها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وحمل فيها حماس مسؤولية عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الرشق “لا يمكن فهم هذه المواقف إلا في سياق سياسة الانحياز الأميركي للاحتلال الفاشي، والغطاء الذي تمنحه الإدارة الأميركية لمجرم الحرب بنيامين نتانياهو لتمكينه من المضي في جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة”.

