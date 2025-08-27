هيئة الغذاء: بدء تطبيق لائحة المقاصف المدرسية المحدثة لرفع كفاءة تشغيل المقاصف وضمان التزامها باللوائح

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن بدء تطبيق لائحة المقاصف المدرسية المحدثة والمعتمدة بقرار وزاري رقم 5 لسنة 2025 التي تهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المقاصف وضمان التزامها باللوائح وبالاشتراطات الصحية والتغذوية المعتمدة.

وقالت المتحدث الرسمي في الهيئة الدكتورة شيماء العصفور لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من الدور الريادي الذي تضطلع به الهيئة في حماية الصحة العامة وتعزيز أنماط الحياة الصحية وفي إطار التزامها بتطوير الخدمات الغذائية في البيئة المدرسية بما يتماشى مع التوجهات التنموية للدولة ورؤية “كويت جديدة 2035”.

وأوضحت أن وجود المستثمر في تشغيل وإدارة المقصف المدرسي يأتي تنفيذا لأحكام اللائحة الجديدة والتي تشكل إطارا تنظيميا يكفل الالتزام بالمعايير الغذائية والصحية ويعزز جودة ما يقدم للطلبة مؤكدة أن وجود المستثمر لا يعفي من الرقابة بل يعززها حيث تواصل الهيئة تنفيذ زيارات تفتيشية دورية لضمان التزام جميع المقاصف بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وأضافت العصفور أن اعتماد الأصناف الغذائية يتم وفق آلية دقيقة تبدأ بالكشف على المنشآت الغذائية من خلال فريق مكون من مفتشين وأخصائيي تغذية للتأكد من مطابقة المنتجات الأولية المستخدمة والمنشأة للمعايير الصحية والغذائية بما يتماشى مع المتطلبات الخليجية والدولية للسلامة الغذائية.

وشددت على أن مشروع تطوير المقاصف المدرسية يعد أحد أبرز المشاريع التنموية في دولة الكويت ويجسد التزام الدولة بمكافحة السمنة لدى الأطفال وترسيخ أنماط الحياة الصحية بما يهيئ بيئة مدرسية آمنة وغذائية متكاملة لأجيال المستقبل.