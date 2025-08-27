الهلال الأحمر الكويتي يؤكد أهمية تعزيز التنسيق العربي والدولي في مجال العمل الإنساني

رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ49 للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "ARCO"

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس اليوم الأربعاء أن المرحلة الحالية تفرض على المنظمات الإنسانية العربية والدولية تعزيز مستوى التنسيق فيما بينها وتطوير شراكات أكثر فاعلية بما ينعكس إيجابا على مواجهة التحديات الإنسانية المتصاعدة في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في أعمال الدورة ال 49 للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO) التي تستضيفها الرياض تحت شعار (خمسون عاما من العطاء الإنساني 1975 – 2025).

وقال إن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة لمراجعة واقع العمل الإنساني العربي واستشراف آفاقه المستقبلية داعيا إلى ضرورة التنسيق المشترك والتضامن بين المنظمات الإنسانية سواء الإقليمية أو الدولية وتعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن جدول أعمال الدورة ناقش أبرز القضايا الإنسانية في المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والسودان والصومال وجزر القمر إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه الجمعيات الوطنية في الميدان وسبل تعزيز قدراتها للتعامل مع الأزمات المتكررة.

وبين أن المجتمعين شددوا على أهمية وضع خطط واستراتيجيات مرنة تستجيب للمتغيرات الإنسانية المتسارعة وتسهم في صياغة حلول عاجلة للاحتياجات الإنسانية المتنامية.

ولفت إلى أن المجتمعين أكدوا ضرورة تبادل الخبرات والأفكار بين المنظمات وتوحيد الجهود الإنسانية في مواجهة الأزمات والكوارث.

وأضاف المغامس أن الاجتماع ناقش أيضا عددا من المبادرات والمشروعات المشتركة بهدف تطوير آليات العمل العربي المشترك ودعم قدرات الجمعيات الوطنية في مجالات الإغاثة والتدخل السريع.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج هذه الدورة في فتح آفاق جديدة للتعاون العربي والدولي وتعزيز الدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به المنظمات الإنسانية العربية في خدمة المتضررين والمحتاجين.

وتستمر أعمال اجتماعات الدورة ال 49 لاجتماع الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر على أمد يومين وتهدف إلى توحيد الجهود المبذولة من الجمعيات الوطنية لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية في المجتمعات العربية.