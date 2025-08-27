الداخلية: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الخدمات التكنولوجية الأمنية المتطورة

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني خلال زيارة تفقدية إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات

قال وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني إن الإدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة ستشهد خلال المرحلة المقبلة مزيدا من الخدمات التكنولوجية الأمنية المتطورة بما يعزز كفاءة العمل الأمني ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك في تصريح نقله بيان لوزارة الداخلية عقب زيارة تفقدية قام بها اللواء العدواني إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات شملت عددا من الأقسام الفنية اطلع خلالها على آلية سير العمل.

وأشاد اللواء العدواني بما لمسه من التزام وكفاءة عالية في إنجاز المهام مشددا على ضرورة استمرار تطوير الأداء وتحقيق الدقة والسرعة في تقديم الخدمات.

واستمع اللواء العدواني خلال الزيارة وفق البيان إلى شرح عن الأنظمة الإلكترونية والخدمات الذكية التي أطلقتها الإدارة العامة لنظم المعلومات والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيط الخدمات الأمنية والإدارية للمراجعين عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) أو موقع (الداخلية).

كما تم خلال الزيارة استعراض أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية التقنية للوزارة وتعزيز التكامل بين قطاعاتها المختلفة بما يواكب أحدث المعايير العالمية في مجال التكنولوجيا الأمنية والخدمات الإلكترونية.

وذكر البيان انه كان في استقبال وكيل الوزارة بالتكليف رئيس قطاع الموارد البشرية والدعم التقني العميد أنور اليتامى ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات العميد أحمد الماجد.