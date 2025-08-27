النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع وزير الدفاع اللبناني أوجه التعاون المشترك

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود يستقبل وزير الدفاع الوطني للجمهورية اللبنانية الشقيقة اللواء الركن طيار ميشال منسى

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأربعاء مع وزير الدفاع الوطني للجمهورية اللبنانية الشقيقة اللواء الركن طيار ميشال منسى أوجه التعاون المشترك وسبل تفعيله بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية عقب استقبال الشيخ فهد اليوسف لوزير الدفاع الوطني اللبناني والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وأشاد الشيخ فهد اليوسف وفق البيان بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور في مختلف المجالات مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والدعم المتبادل في الجوانب الأمنية والعسكرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المتبادل على ترسيخ التعاون الثنائي بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية.