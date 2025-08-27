مقتل 13 “إرهابيا” في عمليات أمنية في جنوب شرق إيران

عناصر من الشرطة الإيرانية

قتلت القوات الأمنية الإيرانية 13 مسلحا في عمليات نفذتها في جنوب شرق البلاد، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الأربعاء، مشيرا إلى أنهم ينتمون إلى مجموعة يشتبه بضلوعها في هجوم دامٍ على الشرطة.

ونقل التلفزيون عن بيان للحرس الثوري الإيراني “حتى الآن، قُتِل 13 إرهابيا وألقي القبض على آخرين” في عمليات أمنية في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان بمحافظة سيستان بلوشستان الحدودية مع أفغانستان وباكستان.

وتعد هذه المحافظة من الأكثر فقرا في إيران، وتشهد اشتباكات متكررة بين قوات الأمن ومتمردين من الأقلية البلوشية أو مهرّبين.

وكانت السلطات أعلنت الأسبوع الماضي مقتل خمسة شرطيين في المحافظة، في هجوم تبنته جماعة “جيش العدل” التي تصنّفها طهران “إرهابية”، وتقول إنها تشن عمليات غالبيتها انطلاقا من قواعد في باكستان المجاورة.

وكانت القوات الإيرانية أعلنت السبت قتل ستة مسلحين آخرين في هجوم منفصل بالمنطقة ذاتها، اتهمتهم طهران بالتعاون مع الاحتلال.