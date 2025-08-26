×
دولة الكويت تدين وتستنكر مواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي انتهاك الاراضي السورية

وزارة الخارجية
الكويت
أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن إدانة واستنكار دولة الكويت لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وتوغلها في أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في سوريا لمواجهة هذه الاعتداءات مجددة دعمها لكل ما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة وضمان احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

