البلدية: 5 آلاف كيس حصيلة حملة “شواطئنا جميلة” لجمع النفايات من الجزر

الجزر بعد تنظيفها

أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء جمع خمسة آلاف كيس للنفايات بكل أنواعها من شواطئ الجزر في دولة الكويت في حملة التوعية بعنوان (شواطئنا جميلة).

وقالت البلدية في بيان صحفي إن الحملة اطلقت في بداية موسم الصيف بهدف المشاركة المجتمعية الفاعلة للمحافظة على نظافة البيئة البحرية.

وأضافت أن عمال النظافة يبذلون جهودا مضنية لجمع نفايات مرمية على الشواطئ البحرية التي تعتبر مخالفة للائحة النظافة العامة مما يحتم على مرتادي الجزر استشعار المسؤولية المجتمعية بالالتزام بجمعها في أكياس ووضعها في الحاويات المخصصة لها.

وأكد أن منع رمي النفايات يسهم في الحفاظ على نظافة الجزر البحرية التي تعتبر المتنفس السياحي والصحي المتاح للجميع للاستمتاع بها حيث تعد تلك الشواطئ من الثروات الطبيعة الواجب على الجميع مسؤولية حمايتها للحد من ضرر النفايات الملوثة للحياة الفطرية في مياة الخليج العربي.