وزير الدفاع يؤكد لنظيره اللبناني عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين

وزير الدفاع لدى استقباله وزير الدفاع الوطني اللبناني في متحف قصر السلام

أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة وما تشهده هذه العلاقات من تطور وتنسيق متواصل في مختلف المجالات لا سيما في المجال العسكري.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الشيخ عبدالله علي الصباح استقبل في متحف قصر السلام أمس الاثنين وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء طيار ميشال منسى والوفد المرافق له حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره بما يعكس الحرص المشترك على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون البناء بين البلدين الشقيقين.

وأضافت أن الوزير منسى قام بجولة في متحف قصر السلام برفقة المشرف العام للمتحف الشيخة منى الجابر العبدالله الصباح اطلع خلالها على معالمه ومرافقه المختلفة أعقبها إقامة وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح مأدبة عشاء على شرف الضيف والوفد المرافق له.

يذكر أنه حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح والقائم بالأعمال بالسفارة اللبنانية ميا العضم وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.