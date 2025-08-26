بوبيان يُشارك زائري الخيران مول فعاليات صيفية وهدايا فورية

المسؤولة في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان فجر النجار

نظم بنك بوبيان ضمن برنامجه الصيفى فعالية ترفيهة مميزة في الخيران مول خلال عطلة نهاية الأسبوع، شهدت مشاركة واسعة من الزوار من مختلف الأعمار وسط أجواء عائلية، قدم خلالها البنك جوائز وهدايا فورية لجميع المشاركين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرات بوبيان لتعزيز حضوره المجتمعي، وتقديم أنشطة جديدة ومبتكرة تعكس حرصه على التواصل المباشر مع مختلف الفئات، وإضفاء أجواء المرح بين المشاركين في تجربة ترفيهية بسيطة تحمل روح المشاركة الجماعية والتحدي.

وقالت المسؤولة في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك، فجر النجار “نؤمن في بوبيان أن التواصل الحقيقي مع العملاء ومختلف الفئات يتحقق من خلال مبادرات وفعاليات بسيطة تفتح المجال للتفاعل المباشر، وهو ما يساعد على فهم احتيجاتهم وتطلعاتهم بشكل أفضل، ويسهم في تطوير خدماتنا وتعزيز دورنا المجتمعي.”

وأضافت “حرصنا على أن تكون الفعالية جزءاً من أجواء موسم الصيف والإجازات، ليمنح الجميع لاسيما العائلات فرصة للاستمتاع بوقت مميز، ويعكس التزامنا بالمسؤولية المجتمعية وحرصنا على خلق تجارب مجتمعية وقيمة تفاعلية تقربنا من المجتمع.”

وأوضحت أن الفعالية اعتمدت على آلية بسيطة، يقوم خلالها المشاركون بتجميع الأرقام والنقاط، ليحصلوا على هدايا فورية، وهو ما زاد من أجواء الحماس وجعل التجربة أكثر تفاعلاً وتحدي للجميع.

واختتمت النجار مؤكدة أن بوبيان يحرص دائماً على تبني أفكار وفعاليات مجتمعية غير تقليدية لتأكيد مكانته ودوره الريادي كونه البنك الأقرب إلى عملائه ومختلف فئات المجتمع، وتقديم نموذجاً يحتذي به في مجال المسؤولية المجتمعية وبرنامجه للتنمية المستدامة.

وتضمنت الفعالية كذلك التعريف بابرز الخدمات والحلول المبكرة التي يقدمها البنك وأهم مزاياها المتعددة التي تناسب احتياجاتهم، من خلال تواجد فريق عمل متخصص للإجابة على استفساراتهم وتقديم شرح مفصل، في خطوة تعكس حرص بوبيان على خدمة عملائه بأعلى مستويات الجودة.