اتحاد مصارف الكويت يطلق مبادرة “مُطوِّر” لدعم الابتكار وتمكين الشباب في التكنولوجيا المالية بدعم من بنك الكويت المركزي

اتحاد مصارف الكويت يطلق مبادرة "مُطوِّر" لدعم الابتكار وتمكين الشباب في التكنولوجيا المالية بدعم من بنك الكويت المركزي

في خطوة نوعية لتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الكويت، وبتوجيهٍ ودعمٍ من بنك الكويت المركزي، أعلن اتحاد مصارف الكويت عن إطلاق مبادرة “مُطوِّر” التي تُعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، والتي تهدف إلى تمكين الشباب الكويتي من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة قابلة للتطبيق، وفتح المجال أمامهم لدخول القطاع المالي والمصرفي.

وتأتي مبادرة “مُطوِّر” انسجامًا مع رؤية دولة الكويت لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتحول الرقمي، حيث تتيح المبادرة للشباب فرصة تطوير حلول مالية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات السوق، وتدعم التوجه نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

تتيح مبادرة “مُطوِّر” أمام الشباب مسارين رئيسيين:

مسار الأفكار (IDEA Track): مخصص للشباب الذين يمتلكون أفكارًا مبتكرة تحتاج إلى التوجيه والتطوير لتصبح مشاريع قابلة للتنفيذ.

مسار النماذج الآلية (MVP Track): موجه لأصحاب النماذج الأولية أو المنتجات التجريبية الجاهزة التي تحتاج إلى دعم تقني وتجريبي لتطويرها واختبارها وتسويقها.

حوافز قيمة

سيحصل المشاركون على بيئة داعمة من خلال مجموعة من برامج التدريب والإرشاد المتخصصة، وفرصًا للتواصل المباشر مع المصارف والخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، حيث ستكون المنافسة في كلا المسارين الرئيسيين على جوائز مالية تصل قيمتها إلى 60 ألف دينار كويتي يتم منحها لأفضل المشاريع والأفكار المبتكرة.

كما سيخوض المشاركون تجربة معسكر تدريبي (Bootcamp) يمتد لأربعة أشهر، يتضمن:

ورش عمل متخصصة في ريادة الأعمال، النمذجة المالية، وتحليل السوق.

جلسات إرشاد فردية وجماعية مع خبراء مصرفيين وتقنيين.

برامج عملية لتحويل الأفكار إلى نماذج عمل قابلة للنمو والتوسع.

بناء شبكات تواصل استراتيجية مع المصارف والشركات الناشئة والمستثمرين.

أهداف استراتيجية وتأثير مستقبلي

تهدف مبادرة “مُطوِّر” إلى:

تشجيع الابتكار وتطوير حلول مالية متقدمة تلبي احتياجات السوق الكويتي.

تمكين الشباب الكويتي من اكتشاف قدراتهم وصقل مهاراتهم في مجال التكنولوجيا المالية.

دعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

خلق فرص تنموية جديدة تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

دعوة مفتوحة للشباب الكويتي

وجه اتحاد مصارف الكويت الدعوة إلى جميع الشباب الكويتي من طلاب وخريجين ومبادرين ورواد أعمال للمشاركة في مبادرة “مُطوِّر” والاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية التي قد تمثل نقطة انطلاق في مسيرتهم المهنية.

التسجيل للمبادرة

التسجيل متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني [رابط الموقع]، كما يمكن متابعة حسابات اتحاد مصارف الكويت وبنك الكويت المركزي على منصات التواصل الاجتماعي لمزيد من التفاصيل والمستجدات.