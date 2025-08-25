وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية “التعاون الإسلامي”

وزير الخارجية عبدالله اليحيا يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية "التعاون الإسلامي"

ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية اليوم الاثنين.

وتم خلال الاجتماع بحث التطورات الخطرة التي تشهدها القضية الفلسطينية وما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من انتهاكات مستمرة.

كما جرى استعراض أطر تعزيز المواقف المشتركة في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى احتلال القطاع وفرض سياسة التهجير القسري على سكانه وما تشكله من أخطار على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وناقش الاجتماع الجهود المبذولة تجاه تعزيز الدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية وحفظ سيادته على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.