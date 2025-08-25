وزير الإعلام يستعرض وقيادات الوزارة أبرز المشاريع والمبادرات التي تعتزم الوزارة إطلاقها

وزير الإعلام مع قيادات الوزارة

استعرض وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع قيادات الوزارة أبرز المشاريع والمبادرات التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الفترة المقبلة والتي سيتم الإعلان عنها رسميا منتصف سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة الإعلام في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إنه تم خلال الاجتماع استعراض المشروع الوطني (الريادة بالإرادة) الذي يهدف إلى إبراز دور الإرادة الكويتية في تحقيق الريادة في مختلف المجالات السابقة والحالية والمستقبلية واستعراض تاريخ الآباء والأجداد وإنجازات الأجيال في مواصلة مسيرتهم في البناء.

وذكرت الوزارة أن الاجتماع ناقش أيضا الهوية الجديدة لقناة الأخبار والدورة البرامجية الخاصة اللتين سيتم إطلاقهما رسميا بداية شهر أكتوبر وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز المهنية الإعلامية وتطوير الانتاج البرامجي التلفزيوني للارتقاء بجودة المحتوى بما يلبي تطلعات الجمهور ومواكبة التطورات الإعلامية الحديثة.

وأضافت أن الاجتماع استعرض كذلك أبرز ملامح عمل منصة (visit kuwait) وخططها لتعزيز قطاع السياحة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة الثقافية والترفيهية في البلاد إذ تم عرض آلية عمله مع الجهات المختلفة بهدف توحيد الجهود وتعزيز المشهد السياحي والخطة التسويقية للمنصة والتي تتضمن تفعيل أدوات الاتصال الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي بما يضمن تعزيز الحضور الإعلامي للأنشطة السياحية في البلاد.

وأكدت الوزارة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل عنصرا داعما في تنفيذ هذه المشاريع من خلال الاستفادة من خبراته واستثماراته في مجالات الإنتاج الإعلامي والفني والتقني بما يسهم في تطوير البنية التحتية الإعلامية ورفع كفاءة المخرجات وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص جديدة أمام الشباب الكويتي في مجالات الإعلام والإبداع.

وأوضحت ان هذا الاجتماع يأتي في إطار توجه الوزارة لتوظيف الإعلام في خدمة التنمية الشاملة من خلال الجمع بين تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير المحتوى الإعلامي والترويج للمكانة السياحية والثقافية لدولة الكويت بما يتماشى مع أهداف رؤية كويت 2035.