وزير الدفاع اللبناني يصل البلاد في زيارة رسمية

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح يستقبل نظيره اللبناني اللواء طيار ميشال منسى لدى وصوله إلى الكويت في مستهل زيارة رسمية

وصل وزير الدفاع الوطني للجمهورية اللبنانية الشقيقة اللواء طيار ميشال منسى إلى البلاد اليوم الاثنين يرافقه وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة وحرص الجانبين على مواصلة التنسيق المشترك وتعزيز التعاون العسكري ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وكان في استقبال منسى لدى وصوله إلى أرض المطار وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.