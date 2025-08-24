وزارة الدفاع الروسية: موسكو وكييف تبادلتا 146 أسير حرب 

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ موسكو وكييف تبادلتا 146 أسير حرب من كل من الطرفين الأحد، في آخر تبادل بعد سلسلة من العمليات شهدت إطلاق سراح مئات أسرى الحرب هذه السنة.

وقالت الوزارة في منشور عبر تطبيق تلغرام، “في 24 آب/أغسطس، عاد 146 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف”، مضيفة “في المقابل، تمّ نقل 146 أسير حرب من القوات المسلّحة الأوكرانية” إلى أوكرانيا، بفضل وساطة قادتها الامارات العربية المتحدة.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم أيضا تسليم ثمانية من سكان منطقة كورسك الحدودية الروسية بعد “احتجازهم في شكل غير قانوني” من جانب أوكرانيا.

ودخلت القوات الاوكرانية منطقة كورسك في آب/اغسطس 2024 واحتلت جزءا منها لأشهر عدة قبل أن تصدها القوات الروسية في الربيع بدعم من مقاتلين كوريين شماليين.

وكتبت المندوبة الروسية لحقوق الانسان تاتيانا موسكالكوفا على تطبيق تلغرام “حضرت شخصيا هذا الحدث السعيد”، متحدثة عن تسلم روسيا ثمانية من سكان منطقة كورسك، لافتة الى أن العملية تمت على أرض بيلاروس.

وأظهر مقطع مصور عرضته المندوبة الروسية هؤلاء الاشخاص، ومعظمهم نساء مسنات، يتحدثون إليها في حافلة صغيرة ويبتسمون.

وتواصل موسكو وكييف التعاون على صعيد تبادل الأسرى وجثث الجنود القتلى بعد أكثر من ثلاثة أعوام ونصف عام من بدء الغزو الروسي لاوكرانيا.

وتبادل الجانبان هذا العام آلاف الاسرى، تنفيذا لاتفاقات تم التوصل اليها بعد ثلاث جولات من المباحثات المباشرة عقدت بين أيار/مايو وتموز/يوليو في اسطنبول.

وشكل هذا التبادل النتيجة الوحيدة الملموسة لهذه الاجتماعات.