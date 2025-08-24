بوبيان يختتم رعايته لـ”ديوانية الأربعاء الصيفية” بعد موسم حافل بالتفاعل والإقبال

المسؤول الأول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان دانه الحمادي

اختتم بنك بوبيان رعايته لفعاليات ديوانية الأربعاء الصيفية التي امتدت على مدار شهرين متتالين ضمن مساعيه المتواصلة لتعزيز دوره المجتمعي وتأكيد حضوره في المبادرات ذات القيمة المضافة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع وتواكب مختلف جوانب الحياة.

وقالت المسؤول الأول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك، دانه الحمادي، إن رعاية بوبيان لهذه الفعالية تعكس النهج المؤسسي للبنك في الجمع بين الريادة المصرفية والمسؤولية المجتمعية، مضيفة “نؤمن في بوبيان أن رؤيتنا المؤسسية تقوم على ترسيخ الشراكة الحقيقية مع المجتمع، والإسهام في تشكيل مشهد ثقافي واجتماعي أكثر وعياً وتأثيراً، ومن هنا جاءت رعايتنا لـ “ديوانية الأربعاء” كمنصة تحمل رسالة فكرية ومجتمعية وتُسهم في تمكين المرأة وتعزيز قيم الحوار البناء في المجتمع.”

وأضافت “على مدى شهرين متتالين، شهدت فعاليات “ديوانية الأربعاء الصيفية” تفاعلاً لافتاً، حيث تجاوز الحضور الأسبوعي 250 مشاركة، فيما تخطى العدد في الجلسة الختامية 400 مشاركة، ليصل إجمالي الحضور إلى نحو 1650 مشاركة.

وتناولت المحاضرات والجلسات النقاشية موضوعات دينية واجتماعية وثقافية وتوعوية متنوعة تعكس اهتمامات المرأة وقضاياها، بمشاركة عدد من الشخصيات والقيادات النسائية المعروفة مجتمعياً من مختلف المجالات، مما عزز دور الديوانية كمنصة معرفية وثقافية فاعلة في المشهد المجتمعي الكويتي.

وأوضحت الحمادي أن هذا الإقبال الكبير يؤكد أن المجتمع في حاجة مستمرة إلى مثل هذه المنصات التي تخلق فرصة للنقاش والتبادل الفكري في أجواء إيجابية، وهو ما يجعلنا في بوبيان نحرص على دعمها والتواجد فيها.”

واختتمت الحمادي مؤكدة إن دعم الفعاليات الثقافية والاجتماعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، ليؤكد بوبيان حرصه على المشاركة والدعم الفعّال في أي مبادرة تعكس قيمة مجتمعية أو تسهم في بناء الوعي داخل المجتمعي.