نائب رئيس الأركان العامة للجيش يبحث مع وفد عسكري مصري موضوعات مشتركة

نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح يبحث مع وفد عسكري مصري موضوعات مشتركة

بحث نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح مع وفد من القوات المسلحة في جمهورية مصر العربية الشقيقة موضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي اليوم الأحد أن اللواء الركن طيار صباح الجابر استقبل في مكتبه وفد من القوات المسلحة في جمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة اللواء أركان حرب عمرو جميل ويرافقه اللواء أركان حرب مصطفى القويسني اذ تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

حضر اللقاء آمر القوة البرية العميد الركن حمد السويدي ورئيس هيئة التسليح والتجهيز العميد الركن خليفة دعيج الصباح.