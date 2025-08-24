النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يصدر قرارا بتسمية قيادات جديدة لـ”الجمارك” بناء على مرسوم أميري

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

أعلنت الإدارة العامة للجمارك اليوم الأحد أنه بناء على المرسوم الأميري رقم (162) لسنة 2025 أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قرارا بتسمية قيادات جديدة في (الجمارك) لتعزيز عملها الجمركي وتطويره.

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي إن القرار نص على تعيين يوسف خالد النويف مديرا عاما للإدارة العامة للجمارك بدرجة وكيل وزارة وتعيين صالح محمد العمر نائبا للمدير العام لـ(الجمارك) لشؤون البحث والتحري الجمركي بدرجة وكيل وزارة مساعد وتعيين فاطمة حمزة القلاف نائبا للمدير العام لـ(الجمارك) للشؤون الإدارية والمالية بدرجة وكيل وزارة مساعد.

وذكرت أن هذا القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز العمل الجمركي وتطويره بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ودعم الكفاءات الوطنية في مواقع المسؤولية.