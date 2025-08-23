الدوري الإيطالي: نابولي يستهل الدفاع عن لقبه بفوز وميلان يسقط أمام كريمونيزي

لاعبو نابولي يحتفلون بتسجيل هدف

استهل نابولي حملة الدفاع عن لقبه بفوز مقنع على مضيفه ساسوولو العائد إلى النخبة بعد عام من الغياب 2-0 السبت، ضمن المرحلة الاولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي شهدت خسارة ميلان أمام ضيفه كريمونيزي 1-2.

وسجل الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (17) والوافد الجديد من مانشستر سيتي الانكليزي “مايسترو” خط الوسط البلجيكي كيفن دي بروين (57) هدفي نابولي.

قال دي بروين لمنصة “دازون” للبث التدفقي عقب نهاية المباراة “بالطبع، كانت لحظة رائعة، حاولتُ فقط وضع الكرة في المكان المناسب، وأعتقد أنني وضعتها في مكان خطير، فإذا لمسها أحد اللاعبين… الآن في هذه الحالة، لم يلمسها أي لاعب، دخلت بسهولة. من الجيد أن نبدأ بهذه الطريقة”.

“نستطيع اللعب بشكل أفضل”

وانتقل دي بروين، البالغ 34 عاما، إلى إيطاليا بعد عقد من الزمن مع سيتي، فاز خلاله بستة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وفي عام 2023 بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف البلجيكي “إنها طريقة عمل مختلفة وطريقة لعب مختلفة، وقد رأيت ذلك اليوم. أعتقد أنني ما زلتُ بحاجة إلى التكيف قليلا وتقديم أداء أفضل”.

وتابع “كانت بداية جيدة كفريق، لكنني أعتقد أننا نستطيع اللعب بشكل أفضل، فرديا وجماعيا”.

وكان ساسوولو تحضّر بشكل جيد لانطلاق الموسم الجديد، فلعب 5 وديات، فاز في 3 منها مقابل تعادلين.

وسبق للفريقين أن التقيا 23 مرة منذ عام 2013، حيث حقق نابولي فوزا كاسحا في المباراة الاخيرة التي جمعت بينهما بنتيجة 6-1.

في المقابل، تواجه أنتوني كونتي (56 عاما) مدرب النادي الجنوبي وفابيو غروسو (47 عاما)، بطل مونديال 2006، المشرف على ساسوولو للمرة الاولى في مسيرتيهما كمدربين.

واستهل بطل إيطاليا الذي افتقد لجهود مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو للاصابة، المباراة ضاغطا فسدد المدافع الكوسوفي أمير رحماني كرة مرت بجانب القائم (12)، قبل أن يمرر ماتيو بوليتانو من الجهة اليمنى عرضية رائعة تلقفها ماكتوميناي من دون رقابة عند علامة الجزاء برأسه في الشباك (17).

ولعب ماكتوميناي دورا بارزا في الفوز باللقب الثاني في الدوري في ثلاث سنوات، بتسجيله 12 هدفا لنابولي، كما قدم اداء رائعا طوال الموسم الماضي.

قال الاسكتلندي ابن الـ 28 عاما “كانت هذه هي الرسالة طوال فترة التحضير للموسم، علينا أن ننطلق من حيث أنهينا الموسم الماضي. من المهم جدا بالنسبة لنا أن نبدأ بفوز… نحن متعطشون للفوز هذا العام”.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 43 لتسديد أول كرة بين الخشبات الثلاث لنابولي بفضل مدافعه الاسكتلندي جوش دويغ، إلّا ان الحارس أليكس ميريت كان لها بالمرصاد.

وكاد ماكتوميناي أن يضيف الثاني بتسديدة لولبية بقدمه اليمنى من حافة منطقة الجزاء وجدت العارضة في طريقها (45+1).

اندفع ساسوولو للهجوم مع بداية الشوط الثاني، فأطلق القائد دومينيكو بيراردي كرة مرت بمحاذاة المرمى (53)، قبل أن يسدد مهاجم نابولي بوليتانو بعد دقيقتين كرة اصابت القائم، تابعها القائد جوفاني دي لورنتسو بين يدي الحارس ستيفانو توراتي.

دي بروين يسجل من ركلة حرة

وافتتح دي بروين غلته التهديفية بقميص ناديه الجديد في الدوري من ركلة حرة مباشرة (57).

وواصل ساسوولو محاولاته، فسدد البوسني طارق موهاريموفيتش كرة قوية بقدمه اليمنى من داخل المنطقة تصدى لها ميريت لكنها سقطت من بين يديه، ليبعدها لورنتسو لوكا برأسه لتفادي الخطر (65).

وتلقت آمال ساسوولو ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه الكندي اسماعيل كونيه بعدما تلقى بطاقة صفراء ثانية لاعاقته لوكا (79)، لتتعقد مهمته في سعيه للعودة إلى أجواء اللقاء.

وأجرى كونتي عدة تغييرات أبرزها خروج لوكا ماكتوميناي ودخول الهولندي نوا لانغ وأنتونيو فيرغارا بدلا منهما في الدقيقتين 82 و89.

وغادر بيراردي الذي فشل في هز شباك نابولي بعدما كان ساهم في 4 أهداف في مبارياته الخمس الاخيرة أمام بطل إيطاليا (هدفان وتمريرتان حاسمتان) وحلّ نيكولاس بييريني بدلا منه (90).

وكاد نابولي أن يرفع غلته إلى يسجل ثالث اهدافه بعد مجهود فردي من البديل البرازيلي ديفيد نيريش، لتصل الكرة إلى الكاميروني فرانك أنغيسا ليسدد برعونة خارج الخشبات الثلاث (90+2).

مقصية بوناتسولي

وحقق كريمونيزي العائد إلى أندية النخبة بعد سقوطه في موسم 2022-2023 مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ميلان ونجمه الجديد الكرواتي لوكا مودريتش 2-1.

على ملعبه “سان سيرو”، زجّ المدرب الجديد-القديم ماسيميليانو أليغري الذي سبق له تدريب الـ”روسونيري” بين عامي 2010 و2014، بالنجم الكرواتي البالغ 39 عاما اساسيا في التشكيلة، قبل أن يخرجه في الدقيقة 74. وافتقد ميلان جناحه البرتغالي رافايل لياو الذي سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب إصابة في ربلة الساق.

هيمن أصحاب الارض على الدقائق العشرين الاولى من دون أن يتمكنوا من هز شباك ضيوفهم الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة.

وبخلاف مجريات اللعب، تقدم كريمونيزي عبر رأسية فيديريكو باسكيروتو الذي وجد نفسه من دون اي رقابة لتستقر كرته في شباك الحارس القائد الفرنسي مايك مينيان (28)، قبل أن يدرك ميلان التعادل بفضل الصربي سترافينيا بافلوفيتش عقب تمريرة من الإكوادوري بيرفيس إستيبونيان تينوري (45+1).

واستعاد كريمونيزي الأفضلية بعد مقصية رائعة من فيديريكو بوناتسولي اثر عرضية من جوزيبي بيتسيلا (61).

واستهل روما حقبة مدربه الجديد جان بييرو غاسبيريني القادم من أتالانتا بعد مسيرة ناجحة بالفوز على ضيفه بولونيا بهدف البرازيلي ويسلي فينيسيوس فرانسا (53).

وتعادل جنوى مع ضيفه ليتشي سلبا.

وتتابع المرحلة الأحد، فيلعب كالياري مع فيورنتينا، وكومو مع لاتسيو، وأتالانتا مع بيزا، ويوفنتوس مع بارما.

وتختتم الإثنين بلقاءي أودينيزي مع فيرونا، وإنتر مع تورينو.