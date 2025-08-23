الحرائق تلتهم أكثر من 80 هكتارا جديدا من غابات شمال المغرب

جانب من الحريق الذي اندلع في إحدى غابات شفشاون شمال المغرب

أعلنت اللجنة الإقليمية لمحاربة الحرائق بإقليم شفشاون بشمال المغرب اليوم السبت استمرار الجهود بالتنسيق مع الدرك والجيش لإخماد الحريق المندلع بغابة بوهاشم القريبة في شفشاون وهو ثاني حريق تشهده تلك المنطقة خلال أسبوع.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن “الحريق أتى حتى الآن على حوالي 80 هكتارا من الغطاء الغابوي شملت مساحات من أشجار البلوط الفليني والأعشاب الثانوية” مشيرة إلى أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع في ظل استمرار بؤر نشطة ومشتعلة حتى صباح اليوم.

وأضاف أن “أربع طائرات من نوع كنادير وأربع طائرات تيربو تراش تدخلت لاستهداف ثلاث بؤر نشطة من أصل سبع فيما يواصل عناصر المياه والغابات والوقاية المدنية بدعم من السلطات المحلية ومتطوعين عمليات الإطفاء”.

وأشار البيان إلى أن هذا الحريق يعد الثاني من نوعه في المنطقة بعد اندلاع حريق الأسبوع الماضي بغابة الدردارة أتى على 500 هكتار واستغرق إخماده أربعة أيام.