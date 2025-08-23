تركيا: إفلات الاحتلال من العقاب شجعه على تجويع غزة

وزارة الخارجية التركية

أكدت وزارة الخارجية التركية أن إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبها وانتهاكاته للقانون الدولي حتى اليوم هو الذي شجعه على تجويع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت تعليقا على تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “آي بي سي” المدعوم من الأمم المتحدة.

وذكرت الخارجية التركية في البيان أن التقرير أظهر مجددا حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن “سياسات الإبادة التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة”.

وقال “إن ما شجع الكيان المحتل وجعله متهورا هو إفلاته حتى اليوم من العقاب على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يرتكبها”.

وأكد أن تحقيق إيقاف دائم لإطلاق النار في غزة وضمان مثول المسؤولين أمام المحاكم وإبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة من دون انقطاع تعد من أبسط الواجبات التي يفرضها القانون الدولي والإنسانية.

وشددت الخارجية على أن “تركيا ستواصل دعمها غير المشروط للنضال العادل للشعب الفلسطيني”.

يأتي ذلك تعقيبا على تقرير نشر أمس الجمعة لمؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “آي بي سي” الذي أكد “تفشي المجاعة في محافظة غزة”.

وتوقع التقرير أن تمتد المجاعة إلى محافظتي دير البلح (وسط القطاع) وخان يونس (جنوب القطاع) بنهاية سبتمبر المقبل.