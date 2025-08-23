والد سناتور كولومبي تعرض للاغتيال سيحل محله في انتخابات حزبه التمهيدية للرئاسة

ميغيل أوريبي طربيه وسط عدد من مؤيديه في بوغوتا

سيحلّ والد السناتور الكولومبي الذي اغتيل ميغيل أوريبي طربيه، محلّ نجله كمرشّح اليمين في الدورة التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2026، على ما أعلن حزبه.

وقضى ميغيل أوريبي طربيه الأسبوع الماضي متأثّرا بجروحه إثر إصابته بطلقات في الرأس خلال هجوم مسلّح استهدفه في حزيران/يونيو، أحيا ذكريات أليمة إلى بلد شهد سلسلة من الاغتيالات السياسية في الثمانينات والتسعينات.

وانضمّ والده ميغيل أوريبي لوندونيو إلى “مسار اختيار المرشّح للرئاسة”، وفق ما أعلن حزب الوسط الديموقراطي للرئيس اليميني السابق ألفارو أوريبي (2002-2010) الذي لا تجمعه أيّ قربى عائلية بالمرشّح الجديد.

وسيتواجه ميغيل أوريبي لوندونيو (79 عاما) مع وجوه بارزة في الحزب، مثل النائبتين ماريا فيرناندا كابال وبالوما فالنسيا “بغية اختيار مرشّح واحد” بين كانون الأول/ديسمبر 2025 وكانون الثاني/يناير 2026، وفق ما أفاد الحزب.

وميغيل أوريبي لوندونيو هو زوج الصحافية ديانا طربيه التي اختطفت بأمر من بارون المخدرات الشهير بابلو إسكوبار (1949-1993) وقتلت في عملية إنقاذ سنة 1991 عندما كان ابنها ميغيل في الخامسة.

وهو أيضا رجل أعمال ذائع الصيت في مجال البنّ كان مسؤولا بلديا في بوغوتا بين 1988 و1990 وانضمّ إلى الوسط الديموقراطي، أبرز الأحزاب اليمينية في البلد منذ تأسيسه سنة 2013.

وأوقف ستة أشخاص على علاقة بعملية اغتيال ميغيل أوريبي طربيه، من بينهم مطلق النار وهو قاتل مأجور في الخامسة عشرة. وتحمّل السلطات جماعة “سيغوندا ماركيتاليا” المنشقّة عن متمردي فارك (القوّات المسلحة الثورية الكولومبية) مسؤولية العملية.