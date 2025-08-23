×
أمين عام مجلس التعاون يدين بأشد العبارات استهداف قافلة إنسانية بالسودان

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي
الشرق الاوسط
عرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت عن إدانته بأشد العبارات استهداف قافلة إنسانية بالقرب من مدينة (مليط) في شمال دارفور بالسودان.

وشدد البديوي في بيان على ضرورة تجنيب المدنيين والأطقم الإنسانية ويلات الصراع والالتزام الصارم بالقوانين الدولية والإنسانية التي تحظر استهداف المساعدات والإمدادات الإغاثية وعلى ضرورة احترام حرمة العمل الإنساني والإغاثي وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق أو مخاطر.

وأوضح البديوي أن استهداف القوافل الإنسانية يعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية كافة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور وسائر أنحاء السودان.

