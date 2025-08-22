وزير الداخلية اللبناني يعلن إحباط تهريب 20 كيلو مخدرات إلى الكويت

وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار اليوم الجمعة إحباط محاولة لتهريب 20 كيلوغراما من مخدر “الكبتاغون” إلى دولة الكويت عبر مطار رفيق الحريري.

وذكر الحجار في بيان له أن العملية نفذتها فصيلة تفتيشات المطار التابعة لوحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبنانية.

وأضاف أن فصيلة التفتيشات اكتشفت المخدرات المضبوطة وهي مخبأة داخل مشدات ملفوفة على أجساد أربعة مسافرين أتراك إلى الكويت وأنه جرى توقيفهم وإحالتهم إلى التحقيق مشيدا بجهود جهاز أمن المطار في إحباط هذه العملية.

وشدد وزير الداخلية اللبناني على التزام الوزارة بشكل كامل بمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر لبنان مؤكدا أن هذا الملف يعد من أولوياتها ويجري متابعته باستمرار حماية للمجتمع اللبناني ومجتمعات الدول الشقيقة.