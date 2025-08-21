الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ77 للمساعدات في قطاع غزة ضمن عملية “طيور الخير”

شحنة من المساعدات الإنسانية الإماراتية لدعم قطاع غزة

أكدت دولة الإمارات مواصلة دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث نفذت اليوم الخميس عملية الإنزال الجوي الـ77 للمساعدات ضمن عملية (طيور الخير) التابعة لعملية (الفارس الشهم 3) بالتعاون مع الأردن ومشاركة كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وسنغافورة وإندونيسيا.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشحنة ضمت كميات من المواد الغذائية الأساسية جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وذكرت الوكالة أنه بإتمام هذا الإنزال الجوي بلغ إجمالي ما أنزلته دولة الإمارات جوا في إطار العملية أكثر من 4028 طنا من المساعدات المتنوعة بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية تأكيدا لالتزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

وبينت أن هذه المبادرات تعكس “الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات”.