لبنان يبدأ الخميس تسلّم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية في بيروت

من مخيم البرج الشمالي في صور جنوب لبنان

تبدأ السلطات اللبنانية الخميس تسلّم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية، وفق ما أفاد مسؤول لبناني، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أقرها الجانبان قبل نحو ثلاثة أشهر، على وقع مساعي بيروت حصر السلاح بيد الدولة.

وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية، في بيان وزعته رئاسة الحكومة، “تبدأ اليوم المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضع في عهدة الجيش اللبناني”، الذي كلفته الحكومة اللبنانية الشهر الحالي أيضا وضع خطة لنزع سلاح حزب الله.