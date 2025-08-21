الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا بنسبة 2.39% في يوليو الماضي على أساس سنوي

مدينة الكويت

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء اليوم الخميس ارتفاعا في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 39ر2 في المئة بنهاية شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيانات لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن “معدل التضخم في الكويت ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 22ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر يونيو الماضي”.

وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والصحة والملبوسات والتعليم باستثناء النقل.

وأضافت أن “الرقم القياسي للمجموعة الاولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 63ر5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2024 وارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة 07ر0 في المئة.

وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 70ر3 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 98ر0 في المئة كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 22ر3 في المئة.

وأوضحت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 85ر2 في المئة في وقت شهدت أسعار مجموعة النقل انخفاضا بنسبة 75ر1 في المئة في يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2024.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 48ر0 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 76ر1 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 71ر0 في المئة.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 94ر1 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 8ر4 في المئة.

ولفتت إلى أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 61ر1 في المئة على أساس سنوي في يوليو الماضي وبنسبة 08ر0 في المئة على أساس شهري.