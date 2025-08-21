زيلينسكي: لقاء بوتين ممكن بعد الاتفاق على الضمانات الأمنية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إنه قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن فقط بعد حصول بلاده على ضمانات أمنية مشيرا إلى سويسرا والنمسا وتركيا كمواقع محتملة للمفاوضات.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي الخميس “نريد التوصل إلى تفاهم بشأن هيكلية الضمانات الأمنية خلال 7 إلى 10 أيام. وبناء على هذا التفاهم، نهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي” مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشيرا إلى أن سويسرا والنمسا وتركيا قد تكون أحد المواقع لإقامة المحادثات.

وأكد زيلينسكي إنه لا يريد أن يكون للصين دور في ضمان أمن أوكرانيا، مشيرا إلى دعم بكين لموسكو.

وقال زيلينسك “أولا، لم تساعدنا الصين في وقف هذه الحرب منذ البداية. ثانيا، ساعدت الصين روسيا بفتح سوق المسيرات… لسنا في حاجة إلى ضامنين لا يساعدون أوكرانيا، ولم يساعدوها في الوقت الذي كنا بأمسّ الحاجة إليهم”.

وأعلن زيلينسكي إنه طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقناع الرئيس المجري فيكتور أوربان بالتوقف عن عرقلة بدء المحادثات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي “طلبت من الرئيس ترامب ألا تعرقل بودابست انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي. ووعد الرئيس ترامب بأن فريقه سيعمل على ذلك”.

وأعلن زيلينسكي إن أوكرانيا اختبرت صاروخ كروز بعيد المدى يعرف باسم “فلامنغو” يمكنه ضرب أهداف على مسافة 3 آلاف كيلومتر، مشيرا إلى أن إنتاجه بكميات ضخمة قد يبدأ في شباط/فبراير.

وقال “أجرينا اختبارات ناجحة على الصاروخ. إنه صاروخنا الأكثر نجاحا حاليا إذ يمكنه أن يجتاز مسافة 3 آلاف كيلومتر، وهو أمر مهم”.