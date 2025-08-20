الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ76 للمساعدات في غزة

شحنة من المساعدات الإنسانية الإماراتية لدعم قطاع غزة

أعلنت دولة الإمارات مواصتلها دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بتنفيذها اليوم الأربعاء عملية الإنزال الجوي الـ 76 للمساعدات ضمن عملية (طيور الخير) التابعة لعملية (الفارس الشهم 3) بالتعاون مع الأردن ومشاركة كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وسنغافورة وإندونيسيا.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشحنة حملت كميات من المواد الغذائية الأساسية جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وقالت إنه بإتمام هذا الإنزال الجوي بلغ إجمالي ما أنزلته دولة الإمارات جوا في إطار العملية أكثر من 4020 طنا من المساعدات المتنوعة بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية تأكيدا لالتزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

وأشارت إلى أن هذه المبادرات تعكس الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.